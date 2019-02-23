وكيل صحة الغربية: نستهدف تطعيم 718ألف و298 طفل ضد مرض شلل الأطفال

الغربية – عادل ضرة

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سوف ستنطلق غدا الأحد وتستمر حتي يوم الأربعاء 27فبراير الجاري، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5سنوات، مؤكدا أن المستهدف من التطعيم بمحافظة الغربية 718ألف و298طفل.

وأضاف بأن هناك فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمواقف ومحطات السكة الحديد والوحدات الريفية، إلى جانب فرق متحركة من منزل إلى منزل وتبلغ إجمالي هذه الفرق 2103فريق طبي للعمل فى التطعيم خلال مدة الحملة.

وأشار بأن جميع الطعوم متوفرة فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية.