وفاة 84 هنديا وإصابة 200 شخص بعد شرب خمور مغشوشة

جواهاتى (رويترز)

قال هيمانتا بيسوا سارما وزير الصحة فى ولاية أسام الهندية، اليوم السبت، إن 84 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر تناول خمور مغشوشة فى الولاية الواقعة بشمال شرق البلاد، كما تم نقل نحو 200 آخرين للمستشفى، وتأتى الواقعة بعد أقل من أسبوعين من وفاة أكثر من مئة شخص بعد تناول خمر ملوث فى شمال الهند.

وقال سارما عبر الهاتف "نتلقى كل عشر دقائق تقارير عن ضحايا من أماكن مختلفة. حتى الآن تم نقل نحو 200 شخص للمستشفى وكثير منهم فى حالة حرجة".

وأضاف بعد أن زار المرضى فى جورهات الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرقى جواهاتى المركز المالى فى الولاية "هرع أطباء من مناطق قريبة للتعامل مع الأمر".