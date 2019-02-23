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وزير خارجية جزر القمر يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

السبت، 23 فبراير 2019 10:02 ص
وزير خارجية جزر القمر يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية وزير خارجية جزر القمر
كتب ــ أحمد حمادة
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وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولى صباح اليوم السبت، الشيخ محمد الأمين وزير خارجية جزر القمر، ووفد بلاده المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولي التى تعقد في مصر بمدينة شرم الشيخ. 
 
وحرص السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم، علي استقبال وزير خارجية جزر القمر لدي وصوله لمطار شرم الشيخ الدولى، وإنهاء إجراءات وصوله والوفد المرافق له.
 
 
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، بمدينة شرم الشيخ أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
 
 

 


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شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

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