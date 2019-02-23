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وزير النقل يتابع أعمال تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربى بطول 230 كم وتكلفه 4 مليارات جنيه

السبت، 23 فبراير 2019 04:00 م
وزير النقل يتابع أعمال تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربى بطول 230 كم وتكلفه 4 مليارات جنيه الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربى والذي  يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، والتي تنفذ وزارة النقل منها  6 طرق بإجمالي أطوال 1000كم وتكلفة 14 مليار جنيه ، ورافقه خلال الجولة  اللواء/ عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري 
 
تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة وأكد على ضرورة أن تتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، خاصة فى المناطق ذات التربة الطفيلية، والتي تم استبدالها بأخرى رملية قابلة لأعمال الرصف، مشيرا الى أن هذا  المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة  الطريق وانشاء حارات خدمة للنقل بالطريق الجديد بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل، والشاحنات، بينما الـ3 حارات الاخرى لباقي أنواع المركبات، مضيفا أنه يتم عمل الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط الى القاهرة بالرصف الخرساني لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد الى القاهرة، لافتا  الى ان الأنفاق المخصصة للدوران تضم 4 حارات(2حارة بكل اتجاه)  لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث لافتا ان هذا الطريق سيكون طريقا حرا مثل  طرق «القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – السويس، وشبرا – بنها الجديد، والدائرى الإقليمي» وسيساهم فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحرى.
 
 جدير بالذكر أن تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربى بطول 230 كم وتكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه .
 
 

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