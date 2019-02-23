وزير التموين: "هل ينفع 74 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم"

كتب - مدحت وهبة - تصوير حسن محمد

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات سليمة عن المستفيدين من الخبز وكذلك المستفيدين من دعم السلع التموينية، قائلا:" البيانات سليمة ودقيقة بنسبة 99% مع العلم لا يوجد رقم قوى خاطئ حاليا".

وأضاف الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة أنه تم تحديث بيانات كافة البطاقات كمرحلة أولى ولكن يتم حاليا الاستهداف وهو سواء استهداف جغرافى أو استهداف فئات، متسائلا:" هل ينفع إن 74 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم بهذا الشكل"، مشددا على أن الوزارة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجا ومستحقى الدعم وأن ذلك سيكون وفقا لتقدير تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو تقدير الدخل والانفاق لمعرفة مدى استحقاق الفرد للدعم.



























































