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السبت، 23 فبراير 2019 12:48 م
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وزير التموين : " كان فيه بطاقات ملهاش صاحب واُخرى مكرره "

السبت، 23 فبراير 2019 12:46 م
وزير التموين : " كان فيه بطاقات ملهاش صاحب واُخرى مكرره " الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين  والتجارة الداخلية ،ان البطاقات التموينية أحد الاليات الهامة للدعم وهدفها حصول المواطن على الدعم من السلع والخبز.
 
واضاف الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ان بطاقات التموين قبل تحديث البيانات كان يوجد فيها العديد من الأخطاء مثل وجود بطاقات ليس لها اصحاب قائلا:" كان فيه بطاقات ملهاش صاحب وبطاقات بدون رقم قومى وكذلك بطاقات مكررة لنفس الاسم  فى اكثر من محافظة ﻭانه خلال 5 نوفمبر عام 2018 تم الاعلان عن قاعدة بيانات جيدة بعد تحديث بيانات البطاقات التى كان بها اخطاء.
 
 
 
 
 
 
 

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