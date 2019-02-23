وزير التموين: تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير مستحقى الدعم نهاية الأسبوع

كتب ــ مدحت وهبة - تصوير حسن محمد

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، سيتم تطبيقها نهاية الأسبوع الجارى، لها بعض المؤشرات، منها، من يمتلك سيارة فارهة أو من هم بالوظائف العليا وما زال فى الخدمة، مثل رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس الشركة قائلا: "ممكن يكون محافظ سابق أو وزير على المعاش وليس له دخل تانى ومن المستفيدين"، لافتا إلى أن هناك أكثر من مؤشر لحذف غير المستحقين، وأن الحذف يتم على مراحل.

وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أنه سيتم تلقى التطلمات من المواطنين خلال تطبيق المرحلة الثانية من حدف غير المستحقين من دعم البطاقات من خلال الموقع الإلكترونى.



























































