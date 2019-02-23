وزير التموين: تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير مستحقى الدعم نهاية الأسبوع

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، سيتم تطبيقها نهاية الأسبوع الجارى، لها بعض المؤشرات، منها، من يمتلك سيارة فارهة أو من هم بالوظائف العليا وما زال فى الخدمة، مثل رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس الشركة قائلا: "ممكن يكون محافظ سابق أو وزير على المعاش وليس له دخل تانى ومن المستفيدين"، لافتا إلى أن هناك أكثر من مؤشر لحذف غير المستحقين، وأن الحذف يتم على مراحل.
وأضاف المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أنه سيتم تلقى التطلمات من المواطنين خلال تطبيق المرحلة الثانية من حدف غير المستحقين من دعم البطاقات من خلال الموقع الإلكترونى.
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بواسطة:
محمود احمد
اين نتيجة تظلمات المرحلة الاولى
السيد الوزير المحترم // على المصيلحى ... اين نتيجة تظلمات المرحلة الاولى من حذف غير المستحقين فان لدى اخى موظف بجامعة عين شمس مرتبه لا يتخطى 2000 جنية و لديه ثلاثة اولاد و زوجته مقيدين جميعا ص على بطاقته التموينية ثم فوجئنا بحذف فرد من بطاقته و جميع اولاده اما فى مازالوا فى مراحل التعليم أو ابنته الوحيدة التى تخرجت و تعمل فى القطاع الخاص و توجهنا لمكتب التموين و قدمنا التظلم منذ اكثر من 3 أشهر و حتى تاريخه لم يرد الينا الرد مع العلم انه لم يتم ابلاغنا او اعلامنا بالشخص الذى حذف من البطاقة من افراد الاسرة حتى نتعرف على سبب الحذف بالله عليكم ارجوكم راعوا المواطنين فى ظل ارتفاع الاسعار فاخى ليس لديه المقدرة حتى يتم حذف فرد من بطاقته و بدون توضيح اى اسباب و شكرا ً جزيلا ً
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بواسطة:
مشمش
اكثر من ٤٠٪ من الشعب لا يستحق دعم تموينى او خبز مدعم..ولا تنسوا عدم دعم الطفل الثالث لاى اسره
😎..كفا اهدارا للمال العام تحت مسمى او سبوبه الدعم ...