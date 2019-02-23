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وزير التموين: إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات بعد حذف غير المستحقين

السبت، 23 فبراير 2019 02:49 م
وزير التموين: إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات بعد حذف غير المستحقين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم إضافة المواليد على بطاقات التموين بعد الانتهاء مباشرة من حذف غير المستحقين .

 

وأضاف الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، أمس لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أنه سيتم فتح التظلمات للمواطن الذى سيتم حذفة بناء على مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات، وأن التظلمات ستكون من خلال الموقع الإلكترونى، وسيتم فحصها خلال 15 يوما، ومن سيكون له الحق فى الدعم سيحصل عليه.

 


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وزيرة التموين

تظلمات بطاقات التموين

بطاقات التموين




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

المفروش التموين يعطى لاسره بها طفلين فقط ..ومازاد عن ذلك..يتحمله ابو العيال

😣😎

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