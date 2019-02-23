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وزير التعليم يحقق حلم "حسن" أصغر مصابى حادث الدرب الأحمر وشقيقته

السبت، 23 فبراير 2019 06:00 م
وزير التعليم يحقق حلم "حسن" أصغر مصابى حادث الدرب الأحمر وشقيقته حادث الدرب الأحمر
كتب محمود طه حسين
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قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيق حلم الطفل حسن محمد محمد هلال (الـ15عاما) أصغر مصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابي بالالتحاق بالمدرسة وتعويض ما فاته من فرصة التعلم، كما وعد شوقي بتوفير الفرصة نفسها لشقيقته الأصغر منه.

وقال شوقي فى بيان للوزارة أن وزارة التربية والتعليم، لا يجوز للوزارة أن تعرف بمثل هذه الحالة ولا تبادر بالقيام بدورها.

وأوضح شوقي أنه طالما أن حسن وشقيقته تعدا سن التسع سنوات، فسيتم إلحاقهما بمدارس التعليم المجتمعي، وسيتم تسكينهما فى الصف الدراسى المناسب للمستوى، حتى يصلا لمستوى زملائهما، ويتم انتقالهما لمراحل التعليم الطبيعية.

وأضاف شوقي أن قبولهما فى التعليم المجتمعي هى خطوة أولى، وسيتم التواصل مع أسرة الطفلين حسن وحنان وتسكينهم في مدارس التعليم المجتمعي في مكان قريب من محل الإقامة، مؤكدا أن كل الأطفال لهم حق التعليم، وهناك حوالى 22 مليون طالب منتظمين غير المتسربين، والمنظومة حجمها كبير جدا، ومدارس التعليم المجتمعي تستوعب ظاهرة التسرب من التعليم، وهي آلاف المدارس.

واستكمل شوقي أن الوزارة ترحب بالطفل حسن واخته حنان في مدارس التعليم المجتمعي.

 


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