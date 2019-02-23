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وزير التعليم العالى: الخطة الاستراتيجية لمصر 2063 تتضمن حماية الفضاء الأفريقى

السبت، 23 فبراير 2019 11:39 ص
وزير التعليم العالى: الخطة الاستراتيجية لمصر 2063 تتضمن حماية الفضاء الأفريقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى – عزوز الديب
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن الخطة الاستراتيجية لمصر 2063 تتضمن  حماية الفضاء الأفريقى، فضلا عن دعم البحث العلمى كاملا، والاستقادة منه فى شتى مجالات الحياة سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية.

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت بمقر الوزارة بمناسبة إطلاق مصر للقمر الفضائي ايجيبت سات A، واستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، ان استضافة مصر للوكالة يمثل قصة نجاح للدولة المصرية،  موضحا أنها بدأت عام 2011 وجاء استكمالا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2063، موضحا أن مصر من بعد عام 2012، بدأت بالمشاركة لوضع الاستراتيجية الواضحة للقارة الأفريقية.

وأشار  وزير التعليم العالى، إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا بمشاركة  الجهات البحثية في دعم هذا الملف، وأن استضافة الوكالة يأتى تتويجا للجهود المصرية فى التعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية.

 

 


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