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وزير الإسكان يعتمد حركة تغييرات جديدة داخل أجهزة المدن

السبت، 23 فبراير 2019 11:22 م
وزير الإسكان يعتمد حركة تغييرات جديدة داخل أجهزة المدن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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اعتمد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حركة التغييرات بعدد من أجهزة المدن الجديدة،  وتشمل كل من:

المهندس أشرف عبد الرحمن رئيسا لجهاز بني سويف الجديدة.


المهندس عبد المنصف الرفاعي رئيسا لجهاز الفيوم الجديدة.


المهندس شريف مجدي الشربيني رئيسا لجهاز 6 أكتوبر.


المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيسا لجهاز الشروق.


المهندس خالد شاهين رئيسا لجهاز العاشر من رمضان.


المهندس أشرف فتحي محمود رئيسا لجهاز حدائق أكتوبر.


المهندس علاء منيع رئيسا لجهاز شرق بورسعيد.


المهندس عاطف زكريا للعمل بديوان عام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


 


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عاصم الجزار

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