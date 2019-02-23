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فى افتتاح جناح مصر بـ"براج الدولى للسياحة"..

وزيرة السياحة التشيكية: مصر أهم وجهة سياحية لـ "التشيك"

السبت، 23 فبراير 2019 03:48 م
وزيرة السياحة التشيكية: مصر أهم وجهة سياحية لـ "التشيك" العاصمة التشيكية براج
كتبت ريهام عبد الله
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افتتحت كلارا دوستالوفا، وزيرة التنمية الإقليمية والسياحة التشيكية، وسفير مصر في جمهورية التشيك سعيد هندام، جناح مصر فى معرض براج الدولى للسياحة "هوليداى وورلد" لعام 2019، حيث شاركت وزارة السياحة المصرية من خلال المكتب السياحى المصرى فى براج بجناح بلغ مساحته 60 متراً مربعاً، وكان فى استقبال العارضين كل من المستشار راني محيى الدين، والمستشار السياحى محمد عبد اللطيف الذى أشرف على تصاميم الجناح الذى كان محل تقدير جميع الوكالات السياحية من مختلف الدول المشاركة.

التشيك
الخارجية المصرية 

 

ورحبت الوزيرة التشيكية بما تشهده الحركة السياحية التشيكية لمصر من زيادة مضطردة، حيث أصبحت مصر أهم وجهة سياحية للتشيك بعد كرواتيا واليونان، خاصة سياحة الشواطئ، لاسيما على ضوء ما لاقته من منتج سياحي متميز فى منتجعات مرسى علم بناء على تجربتها الشخصية .

وقد عقد السفير هندام اجتماعا موسعا مع ممثلى منظمي الرحلات من الشركات المصرية للإطلاع على تطورات المنتج السياحى المصرى ومقترحاتهم بشأن زيادة عدد السياح التشيك لمصر، حيث شهد معرض براج السياحى الدولى هذا العام تنوعا فى المنتج السياحى المصرى المعروض.

 
 
 
 
 

 


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براج

التشيك

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