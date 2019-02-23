وزراء البيئة وقطاع الأعمال والرى يغادرون لشرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية

كتب ــ أحمد مصطفى - أحمد حمادة

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، كل من، وزيرة البيئة ياسمين صلاح، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، ووزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق متوجهين إلى شرم الشيخ، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية الأولي.