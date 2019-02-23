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ننشر قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد مصدرى الأقطان لمدة 3 سنوات

السبت، 23 فبراير 2019 05:17 م
ننشر قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد مصدرى الأقطان لمدة 3 سنوات عمرو نصار وزير الصناعة
كتب إسلام سعيد
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نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار رقم 40 لسنة 2019، للدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بتشكيل لجنة إدارة اتحاد مصدرى الأقطان لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى 1/1/2019، وذلك على النحو الأتى، الأعضاء المنتخبون، شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، وشركة النيل الحديثة للأقطان، والشركة الشرقية للأقطان، وشركة مصر لتصدير الأقطان، شركة الكان، محمد نصير للتجارة والصناعة، وشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والشركة العربية لتجارة وحليج الأقطان، وشركة الجارحى لتجارة الأقطان، وشركة الأمير لحيلج وتصدير الأقطان، وشركة إدكو لتصدير الأقطان، وشركة المصطفى لتجارة الأقطان، وشركة الإسكندرية التجارية، ويمثل كل شركة رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب أو ممثلها القانوني.

 

وجاء ثانيًا المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وثالثًا عضوان من المهتمين بتجارة القطن، الدكتورة أمانى الوصال عبد الحافظ القائم بأعمال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

 

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن تباشر اللجنة اختصاصاتها على النحو الوارد بالقانون رقم 211 لسنة 1994 – المشار إليه – ولائحته الداخلية الصادرة بالقرار الوازرى رقم 507 لسنة 1994 وتقوم فى أول اجتماع لها بانتخاب هيئة المكتب من رئيس ووكيلين وسكرتير مالى وإدارى وذلك من بين الأعضاء المنتخبين.


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