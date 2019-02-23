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ننشر صور مغادرة الملك سلمان إلى مصر للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

السبت، 23 فبراير 2019 02:35 م
ننشر صور مغادرة الملك سلمان إلى مصر للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية الملك سلمان يغادر المملكة متجها إلى مصر
كتب ــ محمد عبد العظيم
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غادر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، ظهر اليوم السبت، متوجها إلى القاهرة، وذلك فى زيارة رسمية يرأس خلالها وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

ومن جهته، قال بدر العساكر مدير مكتب ولى العهد السعودى، "خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية وينيب سمو  ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة".

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وفيما يلى ننشر صور مغادرة الملك السعودى للمملكة قبل التوجه إلى مصر للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية التى تنطلق غدا الأحد، فى شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى، التى ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر السعودية متجها إلى مصر
الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر السعودية متجها إلى مصر

 

الملك سلمان يفوض ولى العهد السعودى قبل السفر إلى القاهرة
الملك سلمان يفوض ولى العهد السعودى قبل السفر إلى القاهرة

 

خادم الحرمين الشريفين يشارك فى أعمال القمة العربية الأوروبية فى مدينة شرم الشيخ
خادم الحرمين الشريفين يستعد لأعمال القمة العربية الأوروبية فى مدينة شرم الشيخ

 

 


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