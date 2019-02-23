ننشر أسماء الفائزين فى انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية

كتب أحمد عبد الهادى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، اليوم السبت، عن فوز المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة النادى بالتزكية.

بينما فاز كل من المستشار منصور سلومة، والمستشار طه أبو الحسن، والمستشار محمد الطحان، والمستشار كريم العقاد، بعضوية مجلس الإدارة عن مقعد نواب رئيس المجلس.

وأعلنت اللجنة فوز المستشار أيمن على، والمستشار باهر شاهين، والمستشار نور مبارك، والمستشار فايز حمودة، والمستشار أسامة باهى بعضوية مجلس الإدارة عن مقعد المستشارين والمستشارين المساعدين.

وعن مقعد النواب فاز المستشار محمد سارى، والمستشار حازم خليف بعضوية مجلس الإدارة، وفاز بالتزكية عن مقعد المندوبين والمندوبين المساعدين المستشار مروان سنجر، والمستشار على السماك، والمستشار طارق الشايب.

كان نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، قد عقد جمعيته العمومية بحضور عدد كبير من مستشاريه أعضاء النادى، وجرى مناقشة جدول أعمال الجمعية والذى تضمن عرض التقرير الخاص بنشاط النادى عن عام "2017–2018"، والتصديق على الميزانية والحساب الختامى، واعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسى إلى جانب إجراء انتخابات المجلس فى دورته الجديدة.