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نقيب المعلمين: وفرنا 3 آلاف شقة للأعضاء ونتواصل مع الإسكان لمنحنا وحدات جديدة

السبت، 23 فبراير 2019 11:46 ص
نقيب المعلمين: وفرنا 3 آلاف شقة للأعضاء ونتواصل مع الإسكان لمنحنا وحدات جديدة خلف الزناتى نقيب المعلمين خلال اجتماعه بنقابة أسوان
كتبت آية دعبس
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عقد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماعاً، موسعاً مع أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، برئاسة ياسين عبد الصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان وعضو مجلس النواب ، ورؤساء اللجان النقابية ، بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان .
 
وأشاد الزناتى، بجهود النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان وأعضائها وممثليها ورؤساء لجانها، ونشاطهم الملحوظ فى خدمة المعلمين والعاملين بتعليم أسوان ، معلناً عن تفهمه لمطالب المعلمين المشروعة ، وتواصله المستمر مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.
 
وأثني نقيب المعلمين على الخطوات الثابتة التى تسير بها نقابة أسوان الفرعية من إنجازات وخدمات بارزة تقدمها للمعلمين ومنها رحلات العمرة بالتقسيط للمعلمين بأسوان وتخفيض نسبة الأسعار التى تقررها النقابة الفرعية لدعم معلمي أسوان .
 
وأوضح "الزناتي"، أن النقابة وفرت ما يقرب من 3000 وحدة سكنية للمعلمين من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، لافتاً إلى أن النقابة خاطبت وزارة الإسكان مجدداً لتوفير وحدات سكنية جديدة للمعلمين وجاري التواصل مع الوزارة في هذا الشأن.
 
وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة تقف على مسافة واحدة من جموع المعلمين ، مؤيدةً لمطالبهم وداعمةً لها ، كاشفاً عن قرار هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برفع دعوى قضائية باسم المعلمين لتطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 وعدم تثبيت المرتبات والحوافز والبدلات على أساسي 2014 .
 
ومن جانبه، وأشاد " عبدالصبور " بقرارات " الزناتى " وإنجازاته التى تصب جميعاً فى صالح المعلمين ، وهى متعددة ولعل أبرزها رفع الميزة التأمينية لصندوق الزمالة من 15000  إلى 22770 جنيه، خلال مدة ثلاث سنوات فقط ، بجانب رفع قيمة القرض الحسن إلى 15000 جنيه بدون فوائد تسدد على 5 سنوات ، وكذلك دعم رحلات العمرة ، إضافة إلى قرارات النقابة العامة بصرف تعويضات فورية تصل إلى 30 ألف جنيها فى حالة وفاة العضو بحادث.
 
 

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