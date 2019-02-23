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السبت، 23 فبراير 2019 12:51 م
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نقيب الصحفيين: قراءة الصحف الورقية تتزايد بأوروبا وتتناقص فى الوطن العربى

السبت، 23 فبراير 2019 12:44 م
نقيب الصحفيين: قراءة الصحف الورقية تتزايد بأوروبا وتتناقص فى الوطن العربى خلال الندوة
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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طالب عبد المحسن سلامة، الصحفيين بضرورة تقديم الأفضل فى كتاباتهم، متابعًا: "نحن نأخذ القشور من التطور، لإن الإحصائيات أثبتت أن 60% من سكان اليابان يقرأون الصحف الورقية وفى الهند نسبة نمو القراءة تصاعدت بنسبة 10% وإذا قارنا ذلك بمصر والوطن العربى وجدنا أن نسب القراءة تتناقص فى الوطن العربى فى الوقت الذى تتزايد فيه فى أوروبا".

 

وأضاف سلامة، خلال كلمته التى ألقاها فى الندوة التثقيفية تحت عنوان "الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعى والشائعات وكيفية مواجهتها" بحضور الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة وعثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب والدكتور محمد عوض المتحدث الرسمى للجامعة وعدد كبير من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية وعمداء الكليات وجمع غفير من الطلاب: "هذا يجعلنا نتوقف ونتساءل عن وجود فروق كبيرة فى نسبة القراءة".

 

وطالب نقيب الصحفيين جموع الحضور ومن بينهم الطلاب الاهتمام بالدراسة والتركيز، مشددًا على أن عدم الاهتمام بالدراسة يؤخر الوطن، مطالبًا بضرورة عدم الاهتمام بالشائعات.

 


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