نائب رئيس وزراء سلطنة عمان يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

كتب محمد شرقاوى

أفاد التليفزيون المصرى فى نبأ عاجل له بأن نائب رئيس وزراء سلطنة عمان وصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا، الأحد، فعاليات القمة العربية- الأوروبية، والتى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وأنهت مصر جميع الترتيبات لاستقبال القمة، حيث من المنتظر إن يصل الرؤساء والمسئولون اعتبارا من غد السبت.

ووفقاً لمراقبين، فإن القمة تعد "تاريخية"، حيث إنها الأولى من نوعها فى مصر وتضم أضخم وأرفع تمثيل دبلوماسى من الجانبين العربى والأوروبى على المستوى الرئاسي، كما أن انعقادها فى مصر يأتى لدورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، كما يؤكد استعادتها لمكانتها الدولية.

وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.