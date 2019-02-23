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السبت، 23 فبراير 2019 05:23 ص
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موجيرينى تؤكد للمبعوث الأممى إلى سوريا دعم الاتحاد الأوروبى لعملية جنيف

السبت، 23 فبراير 2019 05:00 ص
موجيرينى تؤكد للمبعوث الأممى إلى سوريا دعم الاتحاد الأوروبى لعملية جنيف فيديريكا موجيرينى المسئولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى
بروكسيل أ ش أ
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أكدت المسئولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، خلال لقاء جمعها مع المبعوث الأممى الخاص إلى الشأن السورى جير بيدرسن، دعم الاتحاد لعملية جنيف للسلام.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة، عن الخدمة الدبلوماسية الأوروبية، قولها - فى بيان - إن موجيرينى وبيدرسن بحثا الأوضاع فى سوريا، بما فيها الوضع فى إدلب، وتأثيره على عملية جنيف للسلام، لافتًا إلى أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية جددت دعم الاتحاد الأوروبى الكلى للأمم المتحدة وعملية جنيف كأساس لتطبيق القرار 2254 لمجلس الأمن الدولى حول المرحلة الانتقالية فى سوريا، باعتباره حلاً راسخًا وحيدًا للنزاع فى هذا البلد.

وتابع البيان أن بيدرسن أطلع موجيرينى على نتائج محادثات أجراها مع أبرز أطراف النزاع السورى وخططه لاستئناف المفاوضات السورية السورية فى جنيف.

كما ذكر البيان أن الطرفين بحثا بصورة مفصلة التحضير لمؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا المزمع عقده فى 12-14 مارس المقبل.

 


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المبعوث الأممى

سوريا

الاتحاد الأوروبى

عملية جنيف




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