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السبت، 23 فبراير 2019 07:04 م
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مقتل 20 شخصا بسبب حادث وقع فى منجم شمال الصين

السبت، 23 فبراير 2019 05:59 م
مقتل 20 شخصا بسبب حادث وقع فى منجم شمال الصين منجم - أرشيفية
وكالات
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لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح، بسبب حادث وقع، اليوم السبت فى أحد المناجم فى منغوليا الداخلية شمالي الصين.

 

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن الحادث وقع بسبب تعطل مكابح عربة كانت تقل مجموعة من عمال المنجم تحت الأرض.

 

 وأوضحت الوكالة أن 15 شخصا لقوا حتفهم في مكان الحادث، فيما توفي 5 آخرون لاحقا متأثرين بجراحهم.

 

وذكرت "شينخوا" أن السلطات باشرت التحقيق في الحادث، دون أن ترد تفاصيل أخرى أو تكشف عن نوع المنجم الذي وقعت فيه المأساة.

 


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