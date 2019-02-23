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السبت، 23 فبراير 2019 12:57 م
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مقتل 10 مسلحين فى غارات جوية شرق أفغانستان

السبت، 23 فبراير 2019 11:29 ص
مقتل 10 مسلحين فى غارات جوية شرق أفغانستان عناصر من الجيش الافغانى
كابول /أ ش أ/
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لقى 10 على الأقل من مسلحى حركة "طالبان" حتفهم إثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية بدعم من القوات الأجنبية فى إقليم "غزني" شرق أفغانستان .

وذكر مكتب حاكم الإقليم - فى بيان له نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم السبت - أنه تم شن غارتين جويتين استهدفتا مخبأ لحركة "طالبان" فى مقاطعة "أندار" بالإقليم، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 11 مسلحا آخرين فى عملية أخرى نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى المقاطعة.

وأضاف المكتب أنه لم تقع خسائر فى صفوف القوات الأفغانية والمدنيين جراء الغارات الجوية والعملية.. ولم يرد أى تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" .

 


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