مقتل 10 مسلحين فى غارات جوية شرق أفغانستان

كابول /أ ش أ/

لقى 10 على الأقل من مسلحى حركة "طالبان" حتفهم إثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية بدعم من القوات الأجنبية فى إقليم "غزني" شرق أفغانستان .

وذكر مكتب حاكم الإقليم - فى بيان له نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم السبت - أنه تم شن غارتين جويتين استهدفتا مخبأ لحركة "طالبان" فى مقاطعة "أندار" بالإقليم، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 11 مسلحا آخرين فى عملية أخرى نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى المقاطعة.

وأضاف المكتب أنه لم تقع خسائر فى صفوف القوات الأفغانية والمدنيين جراء الغارات الجوية والعملية.. ولم يرد أى تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" .