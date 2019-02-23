مصرع مسن أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى رجل مسن مصرعه، مساء اليوم، أسفل عجلات قطار أبو قير شرق الإسكندرية، وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الرمل إول، بورود من إدارة شرطة النجدة، يفيد بإصطدام قطار أبو قير برجل مسن، بالقرب من محطة الظاهرية، مما أسفر عن وفاته فى الحال.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم شرطة السكة الحديدية ومسئولي الهيئة والأسعاف إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه أثناء سير قطار خط أبو قير المتجه إلى محطة أبو قير إصطدم برجل مسن أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنطقة المشار إليها وقت إغلاق الإشارة لمرور القطار، مما أدى لوفاته.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة المشرحة "تم النقل"، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.