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مصرع طالبة إثر سقوطها من الطابق الخامس بمسكنها فى شبرا الخيمة

السبت، 23 فبراير 2019 01:19 م
مصرع طالبة إثر سقوطها من الطابق الخامس بمسكنها فى شبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه
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لقيت طالبة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس من مسكنها بمدينة شبرا الخيمة، تم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه إشارة  من مستشفى ناصر العام بوصول المدعوة "شهد .و .ص" 13 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادى ومقيمة دائرة القسم، جثة هامده إثر سقوطها من علو.
 
على الفور انتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس  مباحث القسم، وبسؤال والد الطفلة المدعو"وليد  ص م  " 43 سنة، عامل ألوميتال ومقيم ذات العنوان، قرر أنه حال قيام ابنته بنشر الملابس من نافذة الشقة الكائنة بالطابق الخامس اختل توازنها وسقطت أرضا، مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.
 
بسؤال شاهد الواقعة المدعو "أحمد . ا .ع" 43 سنة، ميكانيكى ومقيم ذات العنوان، أيد ما جاء بأقوال والد الفتاة. 
 
بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، ورد بتقريره أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ، ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة 
أسفرت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة،
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8211 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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