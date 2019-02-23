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مصرع شخصين وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بطريق مصر– الإسماعيلية الصحراوى

السبت، 23 فبراير 2019 11:08 م
مصرع شخصين وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بطريق مصر– الإسماعيلية الصحراوى حادث سير - أرشيفية
الشرقية– فتحية الديب
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لقي شخصين، مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة "سوزوكى" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوى، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة "سوزوكي" إثر اصطدامها بالجزيرة الوسطى بالقُرب من مول "هايبر وان" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة القسم.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين، بينهم سائق السيارة، وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما تم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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