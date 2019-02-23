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مصرع شاب فى مشاجرة بالغربية

السبت، 23 فبراير 2019 04:58 م
مصرع شاب فى مشاجرة بالغربية مشاجرة -ارشيفيه
الغربيه محمد طارق
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شهدت قرية بلاى التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية جريمة قتل راح ضحيتها شاب وأصيب آخر إثر مشاجرة عائلية بينه وبين أسرة زوجة شقيقه.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير البحث الجنائى يفيد استقبال مشرحة مستشفى جامعة طنطا اليوم جثة "هاني.الـ" 22 عاما" ومقيم بقرية بلاى التابعة لمدينة السنطة طرف أول و"عبد.الـ.غ" طرف ثانى مصابا" بإصابات بالغة.
 
 
وبإجراء التحريات بمعرفة مباحث قسم شرطة السنطة تبين أن مشاجرة عائلية وقعت بين القتيل وشقيقه من جهة وأهل زوجة الثاني من جهة أخرى عندما ذهبت لمنزلهم تستنجد بهم تدخلت على إثرها عائلة الزوجة دفاعًا عن ابنتهم وهو ما ترتب عليه وقوع مشاجرة انتهت بمقتل المجنى عليه ونقله للمشرحة ونقل المصاب للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابه لتولي التحقيق
 
 

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