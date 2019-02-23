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مصرع حداد إثر سقوطه من علو بقليوب

السبت، 23 فبراير 2019 01:29 م
مصرع حداد إثر سقوطه من علو بقليوب جثة -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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لقى حداد مصرعه إثر سقوطه من علو اثناء عمله فى قليوب، وتم نقل الجثة الى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة. 
 
تلقى العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى إشارة من المستشفى بوصول إشارة من مستشفي قليوب بوصول "محروس ص م" 35 سنة حداد جثة هامدة إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة والقفص الصدري والحوض ادعاء سقوط من علو، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.
 
وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وبسؤال شقيق المتوفى "عبد الله ص م" 32 سنة حداد، قرر أنه أثناء عمله رفقة شقيقه المتوفى بتركيب سقف معلق جمالون علي ارتفاع حوالى  12 مترا انزلقت قدم شقيقه وسقط أرضاً على قطعة حديدية، ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولم يشتبه في وفاته جنائياً.
 
وبسؤال المدعو "مجدي  ع ع" 50 سنة صاحب ورشة خراطة والمسئول عن إدارة المخزن أيد ما جاء بالفحص، وأفاد تقرير  مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اصابته، ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم قليوب الى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وصرحت بدفن الجثة.
 

 


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