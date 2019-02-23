مسئول روسى: لا نعرف رئيسا آخر لفنزويلا غير مادورو

موسكو /أ ش أ/

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشوف، مجدداً أن موسكو لا تشكك فى شرعية سلطة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، وأنها مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة لكاراكاس.

وقال كوساتشوف - خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الفنزويلى إيفان خيل، الجمعة فى موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "مادورو الذى أعيد انتخابه رئيسا لفنزويلا لولاية ثانية، تسلم مهام السلطة بصورة قانونية تماما فى الـ10 من يناير هذا العام.. موقف موسكو من مادورو لم يطرأ عليه أى تغيير، لا نعرف رئيسا آخر لفنزويلا".

وأشار كوساتشوف إلى أن الأحداث التى تمر بها فنزويلا بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة المدعوم من واشنطن خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتاً بدلا من نيكولاس مادورو يمكن وصفها بـ "انقلاب على السلطة".

وأضاف قائلا "لا يمكن اعتبار الإعلان الذاتى الذى بادر به جوايدو خطوة دستورية، عكس الانتخابات التى جرت فى مايو العام الماضي، عندما تم انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد، فإن مثل هذا الإعلان الذاتي، وكذلك الاعتراف به من الخارج، أمر غير شرعى تماما".

وبخصوص حملة المساعدات الأمريكية لفنزويلا المزمع إدخالها للبلاد غدا السبت، أوضح كوساتشوف قائلا "أية عملية إنسانية غير منسقة مع السلطات الفنزويلية هى مجرد تستر على محاولة إحداث فوضى وإرباك وصدامات مسلحة تمهيداً للتدخل العسكرى فى هذا البلد".

وحذر من احتمال وقوع استفزازات مباشرة باستخدام القوة تزامنا مع توصيل المساعدات المزعومة من أراضى دول الجوار لفنزويلا يومى السبت والأحد المقبلين.