محكمة النقض تؤيد المؤبد لـ3 متهمين بقضية حرق كنيسة فى كرداسة

كتبت هدى أبو بكر

رفضت محكمة النقض، اليوم، السبت، طعون 3 متهمين على حكم السجن المؤبد ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بالسجن المؤبد لـ3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"حرق كنيسة كفر حكيم" بكراسة.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات.