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محاولة اغتصاب فاشلة وراء مقتل طالبة والتخلص من جثتها بكرداسة

السبت، 23 فبراير 2019 07:47 م
محاولة اغتصاب فاشلة وراء مقتل طالبة والتخلص من جثتها بكرداسة اغتصاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل طالبة بالصف الثالث الإعدادى بكرداسة، وتبين أن حارس عقار حاول الاعتداء عليها جنسيا وعندما فشل فى اغتصابها خنقها ثم تخلص من جثتها بطريق المريوطية.

 

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة ترتدى ملابس مدرسية ملقاة بجانب طريق المريوطية.

 

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن وراء ارتكاب الجريمة حارس عقار تقيم به المجنى عليها، حيث استدرجها وحاول الاعتداء عليها جنسيا، وعندما قاومته خنقها ثم تخلص من جثتها بطريق المريوطية. 


وبإعداد كمين للمتهم تمكن العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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