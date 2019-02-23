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محافظ جنوب سيناء يلتقى أحد المستثمرين العرب لعرض فرص الاستثمار

السبت، 23 فبراير 2019 12:00 ص
محافظ جنوب سيناء يلتقى أحد المستثمرين العرب لعرض فرص الاستثمار خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، أحد كبار المستثمرين السعوديين المهتمين بمجال السياحة العلاجية والاستشفائية، حيث استعرض المحافظ معه الخريطة الاستثمارية بجنوب سيناء، وفرص الاستثمار المتاحة والآفاق المستقبيلة والمشروعات التى تم تنفيذها وما سيتم تنفيذه والمجالات المتاحة للاستثمار.

 

ومن حانبه أعرب رجل الأعمال العربى أن وجوده بشرم دليل على اطمئنانه لوجود مناخ آمن ومناسب للاستثمار، مقدما الشكر لمحافظ جنوب سيناء لحفاوة الاستقبال، ولجهوده الواضحة والمتميزة فى تنمية وتطوير المحافظة، وفتح آفاق استثمارية جديدة.


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