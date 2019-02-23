محافظ بنى سويف يفتتح غدا بطولة المبارزين العرب لسلاح الشيش

بنى سويف - هانى فتحى

يفتتح غدا الأحد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،بطولة المبارزين العرب "في رياضة سلاح الشيش" التي تستضيفها جامعة بني سويف على مدار 3 أيام، بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي، بمشاركة 200 لاعب يمثلون 30 جامعة مصرية وعربية من دول الوطن العربي بقارتي إفريقيا وآسيا.

ويشهد حفل افتتاح البطولة حضور الدكتور صبحي حسانين النائب الأول لوزير التعليم العالي والبحث العلمي،والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة،والدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، بجانب لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورؤساء ونواب بعض الجامعات المصرية والعربية.

ويتضمن حفل الافتتاح استعراض طابور عرض للاعبي الجامعات المشاركة في المسابقة،وأداء قسم البطولة، يعقبها كلمات افتتاحية لبدء فعاليات البطولة.