محافظ الوادى الجديد يستعرض مقومات المحافظة الاستثمارية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فى معرض أجرى بيزنس الدولى الخامس للزراعة والإنتاج الحيوانى المقام خلال الفترة من 23- 25 فبراير 2019 بأرض المعارض الدولية بالقاهرة، حيث تفقد أجنحه المعرض وعلى رأسها جناح المحافظة المشارك فى المعرض.

وألتقى المحافظ مع عدد من المستثمرين والمهتمين بالشأن الزراعى والحيوانى، وذلك خلال مؤتمر موسع قدم فيه الزملوط عرض كامل عن مقومات المحافظة والإمكانيات المتاحة، والتى من شأنها تساهم فى إنجاح المشروعات بشتى أشكالها وخاصة الزراعية .

وتبادل الزملوط مع الحضور فى حوار مفتوح الرؤى والمقترحات للنهوض بالقطاع الزراعى والحيوانى على أرض المحافظة، حيث عرض الزملوط كافة التيسيرات أمام الشركات الإستثمارية الراغبة فى إقامة مشروعات زراعية على أرض المحافظة وخاصة النخيل والزيتون بإستخدام الرى المطور، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للتوسع فى زراعة النخيل وذلك بالوصول إلى زراعة 5 مليون نخلة من أجود أنواع التمور ذات العائد الإقتصادى المرتفع لتصبح الوادى الجديد مركزا عالما لإنتاج التمور .