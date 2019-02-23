محافظ المنوفية يلتقى أعضاء جمعية رعاية المكفوفين لبحث مشاكلهم وتوفير الحلول لهم

المنوفية - محمد فتحى

ألتقى اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بأعضاء رعاية المكفوفين بالمنوفية، بمكتبه بالديوان العام، لمناقشة المعوقات والمشاكل التى تواجههم وسبل حلها، بحضور مدير عام فرع ثقافة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المكفوفين ومدير إدارة شئون المرأة ومنسق الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالديوان، ومدير المكتبة العامة بشبين الكوم، وعدد من أعضاء الجمعية وطلاب مدرسة النور للمكفوفين.

فى بداية اللقاء إستمع محافظ المنوفية من رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المكفوفين، عن طبيعة عمل الجمعية والخدمات والأنشطة التى تقدمها للمكفوفين من ذوى الإحتياجات الخاصة، وكذا المعوقات والمشاكل التى تواجههم، كما تناول اللقاء مناقشة إصدار أول مجلة للمكفوفين بالمنوفية بإسم "قدى التحدى" بطريقة برايل بهدف تنمية وتثقيف الكفيف ودمجه فى المجتمع، والتى سيتم إصدارها فى مطلع مارس المقبل، فيما تم إستعراض مكونات المجلة، ومنها الإفتتاحية وبطل رياضى وفن التعامل والركن الأدبى والثقافى والفنى بالإضافة إلى تكنولوجيا الإعاقة ومقالات متنوعة، هذا وقد أبدىء المحافظ إعجابة بتلك الفكرة ودعمه الكامل لهم.

وأجرى الطلاب حواراً مفتوحاً مع محافظ المنوفية، وتضمن الحوار مجموعة من الأسئلة، ومنها بطاقة التعريف وخطة المحافظة للإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة، وقام المحافظ بالرد على جميع إستفساراتهم، مؤكداً لهم أنه شرف بتولى مهام منصبه محافظاً للمنوفية الأرض الطيبة شعباً وأرضاً وأن المنوفية سباقة فى شتى المجالات، كما أكد المحافظ إهتمامه الكبير والتواصل الدائم بذوى الإحتياجات الخاصة، موضحاً سعيه الدائم لتقديم العديد من الخدمات التى تساعدهم على الحياة، ومنها تطوير المركز الطبى بسرس الليان، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مركز صحى لهم وعمل شباك موحد بمراكز المدن والمديريات الخدمية لسهولة حصولهم على الخدمات الخاصة بهم، وذلك من خلال عمل رامب مخصص لهم، فيما أكد لهم على أنه يقوم بالمرور على المدارس من ذوى الإحتياجات الخاصة للوقوف على المعوقات والمشاكل التى تواجههم والعمل على حلها لتقديم أفضل خدمات لهم .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية لهؤلاء الفئة، والإهتمام بهم والعمل على تذليل العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية والعمل على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن يتمتعون بقدرات متميزةلا يستهان بها.

وفى نهاية اللقاء توجه أعضاء جمعية رعاية المكفوفين بالشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على ما لمسوه من إهتمام بهم وسعيه الدوؤب لتقديم كافة الخدمات الخاصة بهم ، كما حرص المحافظ على التقاط بعض الصور التذكارية معهم تحفيزاً وتشجيعاً لهم .