محافظ القليوبية يوقع عقودا لتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة

وقع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عدد من عقود تقنين واضعى اليد أملاك الدولة والتى تقع بنطاق المحافظة وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، حيث قام بتسليم العقد للمواطن وأمر بإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية للقطعة وتقسيط المتبقى من كامل سعرها، لافتاً إلى أن هذا يعد إنجاز كبير وثمرة جهد كبير بذله اللجان المشكلة لتقنين واضعى اليد على أملاك الدولة.

وأعلن المحافظ، عقب توقيع العقود أن إجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة تعد جاهزة للتوقيع فعليا، والتى قامت بتسديد نسبه نسبة 25% كمقدم، مؤكدا أنه يوجد دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع المقبلة خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك يأتى تتويجا لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة تم البدء فى توقيع عقود تقنيين أراضى أملاك الدولة.