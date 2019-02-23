محافظ القاهرة: تعويض 473 أسرة بمنطقة المدابغ بوحدات بديلة وهدم 230 عقارا

كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم حصر منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة الملاصقة للمدايغ والتى يتم هدمهما الأن، بـ 230 عقارا وتضم 473 أسرة مستحقة، مشيرا إلى أنه جار نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الأسمرات تعويضا لهم .

وأضاف محافظ القاهرة، خلال تواجده بمنطقة أكشاك أبو السعود، لمتابعة أعمال الهدم والإزالة ونقل السكان، أنه تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة اجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية .

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة ، كما وجه بسرعة انهاء اجراءات التسليم فور وصولهم .

وكانت أعمال الإزالة انطلقت صباح اليوم وسط انتشار أمنى مكثف بحضور اللواء هانى جرجس حكمدار العاصمة، واللواء عاطف مهران نائب مدير الامن لقطاع جنوب ، واللواء أشرف الجندى رئيس مباحث العاصمة ، واللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة وعدد من القيادات الامنية وتواجد قوات الامن .