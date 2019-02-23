محافظ الغربية: إزالة 51 حالة تعدٍ ومخالفة بناء فى المهد خلال أسبوع

الغربية – مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على استمرار حملات الإزالة فى المهد ومصادرة مواد البناء مع تنفيذ قرارات الإزالة السابقة لردع المخالفين قبل استكمال المخالفة ومنع التعدى على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.

وأضاف السعيد، أن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شنت حملات لمواصلة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وإزالة أى تعديات ومخالفات جديدة فى المهد، حيث تم إزالة 51 حالة تعدٍ ومخالفة بناء فى المهد فى الفترة من 15/2/2019 إلى 22/2/2019 تمثلوا فى قيام مركز ومدينة سمنود بإزالة 31 حالة تعدٍ ومخالفة فى المهد شملت إزالة حالتين بناء مخالف فى المهد بقرية طليمة على مساحة 200م2.

كما تم إزالة 23حالة تعدٍ على نهر النيل بقرى أبو صير والناصرية وبنا أبو صير بمساحة 2100م2، وإزالة حالتى تعدٍ فى المهد داخل الحيز العمرانى بمدينة سمنود لمخالفة شروط الترخيص، كما تم فك الشدة الخشبية لمبنى بدون ترخيص على مساحة 200م2بقرية بنا أبو صير.

وقام مركز سمنود أيضًا بإزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المهد بمساحة 550م2 فى قرى أبو صير ومنشية التحرير، بينما قام مركز المحلة بإزالة 6 حالات تعدٍ ومخالفة فى المهد شملوا إزالة كلية لمبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 4 أسهم وإزالة سور بالطوب الأحمر والأعمدة الخرسانية بقرية الهياتم.

وتم إزالة مبنى بالطوب الأحمر مغطى بالصاج على مساحة 3 أسهم بعزبة الشابورة وإزالة كلية لمبنى بالطوب الأحمر والأعمدة الخرسانية على مساحة 92 م2بقرية أبو على، كما قام مركز المحلة بإزالة كلية فى المهد لأعمال حفر قواعد وشدة خشبية على مساحة 130 م2بقرية كفر العبايدة مركز المحلة .. كما أزال مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 16 سهم بعزبة النحاس.

أما مركز قطور تم إزالة 5 حالات تعدٍ فى المهد شملت إزالة خمس تشوينات على الأرض الزراعية بقرية سملا، كما قام حى أول المحلة الكبرى بإزالة 4 حالات بناء مخالف فى المهد شملت إزالة شدة خشبية لعمارة بشارع مصطفى كامل وإزالة شدة خشبية وجزء من السقف لعمارة بمنطقة أبو شاهين، وإزالة شدة خشبية وأعمدة مصبوبة للدور الحادى عشر علوى بعمارة خلف نادى البلدية، وفك شدة خشبية فى المهد لمبنى مخالف بمنطقة أبو راضى.

بينما قام حى ثان المحلة الكبرى بإزالة شده خشبية فى المهد لسقف مجهز للصبة بمنطقة السبع بنات وسقف أخر معد للصبة بمنطقة الجمهورية، أما حى أول طنطا قام بإزالة سقف دور أول علوى مخالف بشارع الملعب، وإزالة فى المهد لدور خامس علوى بدون ترخيص بشارع الدكتور على عبد الصمد، كما قام مركز السنطة بإزالة فى المهد لسور مخالف بالطوب الأحمر والأعمدة بشارع الجلاء.

أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة سابقًا وكذا تنفيذ الإزالة فى المهد لكافة التعديات فور الشروع فى البناء مشيرًا إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره فى تنفيذ اى قرار إزالة أو السماح بأى مخالفات فى البناء.