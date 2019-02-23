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محافظ الجيزة: انشاء محطة مناولة جديدة بأوسيم

السبت، 23 فبراير 2019 12:43 م
محافظ الجيزة: انشاء محطة مناولة جديدة بأوسيم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق علي تخصيص مساحة3000 م2 من ارض مشتل البراجيل التابع للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وذلك لإنشاء محطة مناولة بقرية البراجيل التابعة لمركز ومدينة اوسيم للعمل علي حل مشكلة النظافة بأوسيم والقرى التابعة لها للنهوض بمستوي النظافة .

وأضاف راشد فى تصريحات صحفية انه فى إطار التعاون مع وزارة البيئة سيتم إنشاء محطة مناولة جديدة سوف تساهم فى أحداث طفرة كبيرة في رفع كفاءة مستوي النظافة بالمركز والقري التابعة له وخاصة قرية البراجيل وستشهد الفترة المقبلة تحسن ملموس يشعر به المواطنين .

واشار راشد بانه تمت معاينة قطعة الأرض المخصصة من خلال لجنة مشتركة من ممثلين عن المحافظة ووزارة البيئة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، كما سيتم التنفيذ طبقاً للمعايير والاشتراطات البيئية والصحية السليمة مما لا يضر بصحة المواطنين كما ستنفذ بشكل حضاري وامن .

وأوضح راشد في تصريحات أن المحافظة تعتمد علي مقلب شبرامنت العمومي في تجميع المخلفات من الأحياء والمراكز والمدن والذي يبعد عن مركز ومدينة أوسيم بمسافة تقدر بحوالي 40 كم مما يجعل الوقت غير كافي للانتهاء من رفع مخلفات القمامة بالكامل علي مدار اليوم فضلاً عن الجهد المبذول وتهالك المعدات والتي تحتاج الي صيانة دورية بصفة مستمرة .

جدير بالذكر ان المحافظة تمكنت من رفع 85 الف طن مخلفات قمامة متراكمة علي مدار سنوات من حوالي 65 مقلب بانحاء المحافظة بالاضافة الى 8 مقالب باوسيم ومن ضمنهم مقالب الصفيرة والقنطرة البيضاء والكحكة والنمر والجد وسمير جوهر ومصطفي ركاب والسيد صالح بأوسيم .


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