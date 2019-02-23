محافظ أسيوط: نقل مواطن يعانى من المرض منذ 9 سنوات بمنزله للمستشفى الجامعى

أسيوط - هيثم البدري

استجاب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فى لفتة انسانية، لاستغاثة المواطن محمد على سعيد المقيم بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط والذى ظل لمدة 9 سنوات مريضاً داخل منزله ولايستطيع الذهاب الى المستشفى لخلافات عائلية مع افراد اسرته – على حد قوله .

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى استغاثة من احد اقارب المواطن محمد على سعيد المقيم بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط تفيد تفيد وجوده لمدة 9 سنوات داخل منزله بالقرية وفى حالة مرضية سيئة ولا يستطيع الذهاب الى المستشفى .

وقال محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية اليوم ، إنه فور تلقيه الاستغاثة أصدر تعليماته بتوجيه رئيس مركز منفلوط عبد الرؤوف النمر وفريق من مديرية الصحة لزيارة المدعو محمد على سعيد بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من صحة الاستغاثة .

وعلى الفور تم تشكيل لجنة مكونة من عبد الرؤوف محمد احمد النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط واللجنة الطبية المكونة من كلا من الدكتور اسلام كرم مدير مستشفى منفلوط المركزى و الدكتور محمد عبد الرحيم عبد الهادى اخصائى العصبية والنفسية والدكتور لطيف لطفى دبس اخصائى جراحة عامة وتم الانتقال الى منزل المذكور وبالكشف الطبى عليه تبين اصابته بتجمع دموي فى فروة الرائس وجرح بالرائس بالجانب الايمن و تيبس شديد فى مفاصل والاطراف السفلية وتورم بالمفاصل والقدمين و قصور بشرايين الساقين والقدمين واشتباه غرغرينا بالقدمين وكسرويحتاج الى عمل اشعة على الشرايين القدمين والساقين والمفاصل وضعف عام بالجسم ونقص بالوزن

وقررت اللجنة بعد توقيع الكشف الطبى على المذكور انه يحتاج الى نقله لمستشفى اسيوط الجامعى لاستكمال الفحوصات ولتلقى العلاج اللازموتم رفع الامر الى الوزير المحافظ الذى قرر نقله الى مستشفى أسيوط الجامعى وعلى الفور تم ارسال سيارة اسعاف مجهزة لنقل المذكور الى المستشفى لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج اللازم واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية .

وأصدر المحافظ تعليماته بتقديم كافة الدعم والرعاية الصحية للمواطن "محمد على سعيد " صاحب الاستغاثة ومتابعة حالته الصحية حتى تعافيه وخروجه من المستشفى .