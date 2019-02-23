محافظ أسيوط: سداد رسوم الفحص لـ 11408 طلب من إجمالى 17 ألف لتقنين أوضاع أملاك الدولة

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استمرار العمل فى منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لمن تقدموا بطلبات التقنين خلال الفترة الماضية، وذلك بإستكمال إجراءات أعمال المعينات والفحص والبت والتسعير لها، لافتاً إلى المتابعة اليومية لأعمال لجان التقنين والتسعير لتلك الأراضى، موضحاً إنه تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ 11408 ملف تقنين أوضاع من إجمالى طلبات 17 ألف و 607 طلباً بالقرى والمراكز، ضمن منظومة إسترداد أراضى أملاك الدولة "حق الشعب" وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، التى لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين فى المنظومة لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وإسترداد حق الشعب، مؤكداً إنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة أو أراضى زراعية دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

كما أكد محافظ أسيوط على إتخاذ إجراءات تنفيذية لتوصيل المرافق لعدد 272 مصنع للصناعات المتوسطة والصغيرة على مساحة 300 ألف متر بالمجمع الصناعى بمنطقة عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، تمهيداً لافتتاحها وطرحها للشباب والذى تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة الحكومة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية واتاحة الفرصة للشباب لفتح مشروعات صناعية ، وسرعة الانتهاء من عمل المقايسات اللازمة لتوصيل كافة المرافق من مياه وصرف صحى واتصالات وكهرباء ورصف والانتهاء من التنفيذ فى اخر مارس 2019 معلناً تذليل كافة العقبات أمام توصيل كافة المرافق للمجمع الصناعى بالتنسيق مع الشركات المنفذة والقيادات التنفيذية .

وأشار المحافظ خلال اجتماعه، إلى إن المجمع الصناعى يحتوى على 272 مصنع بمختلف المساحات التى تبدأ من 200 إلى 700 متر وتصلح لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمختلف أنواعها وستصبح كاملة المرافق وجاهزة للتشغيل، تمهيدا لتسليمها للشباب لإقامة المشروعات المتنوعة، منها الصناعات الغذائية والبلاستيكية والمعادن والاخشاب والأثاث ومنتجات الأعلاف وغيرها من الصناعات المتوسطة والصغيرة والتى تناسب مختلف قطاعات الشباب لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل لشباب الخريجيين .

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن الحملات التى شنتها أجهزة الرقابة التموينية تمكنت من ضبط 843 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى وتحرير 376 قضية تموينية متنوعة منها 343 مخالفة متنوعة ما بين (نقص وزن – مواصفات وتهريب – تجميع دقيق) تضمنت ضبط 843.5 كيلو لحوم ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى و130 كيلو زبدة غير صالحة للاستهلاك وإجمالى تجميع 235 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم للشيكارة الواحدة، وذالك خلال حملات تموينية على المحال التجارية والأسواق بمراكز المحافظة خلال أسبوع، مشددًا على تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومنافذ البيع وحركة الأسعار لمحاربة المتلاعبين بالأسعار ومكافحة كافة صور الإستغلال التجارى وحماية المستهلكين من الغش التجارى والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأكد محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، على استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط، مشيرًا إلى أن القضايا التى تم ضبطها تنوعت فى مجال قطاع المخابز والمحال العامة منها عدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم وجود لوحة مواعيد ولإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن والبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم الاعلان عن المقررات التموينية، فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق.

حيث تم تحرير 33 مخالفة فى مجال البوتاجاز والمواد البترولية تضمنت إجمالى تصرف فى 50 اسطوانة بوتاجاز مكافئ فضلا عن ضبط ضبط 9 كيلو لحوم مفرومة و23 كيلو لحم ضأن مختوم بأختام مقلدة ومجهولة المصدر خلال حملة تموينية على بعض المطاعم بحى غرب أسيوط بالتنسيق مع محمد البشير رئيس الحى ويسرى كامل نائب رئيس المركز .

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة حيث نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزارى رقم 453 لسنة 1954.