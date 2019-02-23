مجلس الأعمال السعودى المصرى يشيد بارتفاع معدلات النمو.. ويؤكد: نتابع تطور اقتصاد مصر

كتب إسلام سعيد - تصوير السعودي محمود

قال الدكتور عبدالله بن مرعى بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، وممثل غرفة جدة بمجلس الغرف السعودية، أن المستثمرين فى المملكة السعودية تتابع تطور الاقتصاد المصرى والذى سجل معدلات نمو كبيرة تتخطى 5.1% وهو من يلقى قبولا لدى المستثمر السعودى.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، خلال فعاليات الاجتماع الذى انطلق عصر اليوم بالقاهرة، أنه لا توجد أى مشكلة نشبت بين مستثمر سعودي ومصرى ، مضيفا" لدينا بعض العوايق فى بعض الجهات الإدارية والحكومية ونسعى إلي حلها بالتنسيق مع المسؤولين وكلها عقبات يمكن أن نتجاوزها"

وعلى جانب آخر، يعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الفرص الاستثمارية فى محافظة الوادي الجديد خاصة فى قطاع الزراعة، وكذلك عرض البنية التحتية التي تسهل عمل المستثمرين.