مبعوث روسى: إرجاء الانتخابات فى أفغانستان ليس حلا

كابول /أ ش أ/

اعتبر ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى أفغانستان، أن إرجاء الانتخابات الرئاسية الأفغانية "لن يساعد على انفراج الوضع فى البلاد وليس حلا للأزمة هناك".

وقال كابولوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة - إن إرجاء موعد الانتخابات فى أفغانستان لم يكن مجديا فى الماضي، وليس كذلك الآن، مشيرا إلى أن أفغانستان ستحتاج إلى مساعدة خارجية على مدار سنوات عدة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية رجحت أن يكون قرار الرئاسة الأفغانية إرجاء الانتخابات فى البلاد من 20 أبريل إلى 20 يوليو المقبلين، اُتخذ بتأثير من الولايات المتحدة، لافتة إلى أن هذا القرار يناقض التصريحات السابقة للرئيس الأفغانى أشرف غنى واللجنة المركزية للانتخابات، حول ضرورة التمسك بالمواعيد المعلنة مسبقا لعملية الاقتراع.