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"لجنة تشريعية النواب" تناقش اليوم السبت 4 اتفاقيات.. تعرف عليها

السبت، 23 فبراير 2019 12:00 ص
"لجنة تشريعية النواب" تناقش اليوم السبت 4 اتفاقيات.. تعرف عليها مجلس النواب
كتبت نور على
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تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها ، اليوم السبت، أربع اتفاقيات، حيث تبحث اللجنة مدى مطابقة تلك الاتفاقيات للدستور والقانون، وما هى طريقة إقرارها، وهل تخضع فى طريقة إقرارها للبرلمان أم لا، وهذه الاتفاقيات هى:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 86 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتى، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.


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