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لإنجاب طفل ذكى.. أفضل 10 أطعمة مفيدة للمخ احرصى على تناولها خلال الحمل

السبت، 23 فبراير 2019 05:00 ص
لإنجاب طفل ذكى.. أفضل 10 أطعمة مفيدة للمخ احرصى على تناولها خلال الحمل العدس مفيد لمخ طفلك خلال الحمل
كتبت أمل علام
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قالت صحيفة Boldsky ، لإنجاب طفل ذكى احرصى على تناول 10 أطعمة مفيدة لصحة طفلك..فالذكاء يمكن أن يحدد نوعية حياتنا المرتقبة، وهناك أشياء تنمى قدرات وذكاء طفلك مثل الكتب، والألغاز، واللعب وغيرها، ولكن يمكن أن تنجبى طفلا يتمتع بالذكاء من خلال الطعام .

تعرفى على أهم 10 أطعمة تنمى ذكاء طفلك خلال فترة الحمل..

أولا: السبانخ

 والسبانخ غيرها من الخضروات الورقية الخضراء لاحتوائها على حمض الفوليك، والحديد، والبروتينات، و الألياف الغذائية،والفيتامينات.

ثانيا: الفواكه

تحتوي الفواكه الطازجة على فيتامينات ومعادن أساسية بكثرة ،مثل البرتقال، العنب ، الرمان ، الباباي ، المانجو ، الجوافة ، الموز، العنب والتفاح، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

ثالثا: البيض

والجبن فهى ليست غنية فقط بالبروتينات ، ولكنها مليئة أيضًا بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين D.

رابعا : الأسماك والمأكولات البحرية

 لإحتوائها على اليود  لدوره فى الحفاظ على وظيفة الدماغ ،و أوميجا 3 الدهنية .

الزبادى مفيد لمخ طفلك خلال الحمل
الزبادى مفيد لمخ طفلك خلال الحمل

خامسا: الزبادي

حيث يعتبر الزبادى غني بالبروتينات نوالذى يعمل على تطوير الخلايا العصبية للأجنة وكذلك الجسم بأكمله.

اللوز مفيد لذكاء طفلك
اللوز مفيد لذكاء طفلك

سادسا : اللوز

فهو من المكسرات الصحية اللذيذة ،حيث يحتوى على الألياف الغذائية،و حمض الفوليك والحديد إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن.

عين الجمل يحتوى على مواد مغذية لمخ طفلك
عين الجمل يحتوى على مواد مغذية لمخ طفلك

سابعا : الجوز "عين الجمل "

لأنه مصدرا غنيا للبروتينات ،والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والطاقة، والفيتامينات، والمعادن، وأحماض أوميجا 3 الدهنية المطلوبة لنمو الدماغ.

ثامنا : اللب الأبيض

حيث يجب أن يحتوى نظامك الغذائى على اللب الأبيض، لإضافة الكثير من المواد الغذائية إلى جسمك وكذلك جسم طفلك.

العدس من الاطعمة التى تعزز مخ طفلك خلال الحمل
العدس من الاطعمة التى تعزز مخ طفلك خلال الحمل

تاسعا : الفاصوليا والعدس

 لأنهما يحتويان على الألياف والمعادن.

عاشرا : الحليب

لاحتوائه على مواد مغذية ،مثل البروتينات ،الكالسيوم ، والبوتاسيوم، المفيدة لمخ طفلك.

 

 


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