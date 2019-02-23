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"قوى البرلمان": اتفاقية التأمينات بين مصر واليونان تحافظ على حقوق العمال

السبت، 23 فبراير 2019 01:00 ص
"قوى البرلمان": اتفاقية التأمينات بين مصر واليونان تحافظ على حقوق العمال النائبة مايسة عطوة
كتب محمد صبحى
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قالت النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش فى اجتماعها ، اليوم السبت ،  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت وذلك بعد إحالته للبرلمان وبعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.
 
وأضافت مايسة عطوة  ،  فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن القرارهدف إلى فتح مزيد من التنسيق الكامل بين مصر واليونان ،  في مجال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق معادلة ايجابية لصالح العاملين والتى تتمثل فى تجنب تنازع التشريعات الوطنية بين الجانين ، والحفاظ على الحقوق المكتسبة لصالح العمال ، مشيرة الى أن اللجنة ستطلع اليوم على تفاصيل الاتفاقية بالكامل ومناقشتها داخل اللجنة لابداء الرأى فيها وإعداد مذكرة شاملة برأى اللجنة ورفعها إلى البرلمان.
 

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