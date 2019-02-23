قضايا الدولة تثمن 405 أفدنة بالطريق الصحراوى بمبلغ 50 ألف جنيه للفدان

كتب إبراهيم قاسم

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده، من الحصول على حكم مكن الدولة من إعادة تثمين 405 أفدنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بمبلغ 50 ألف جنية للفدان، بدلا من 200 جنيه فقط.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها، بإن الهيئة حصلت بجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ على حكم من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم ٨٥٤٦٣ لسنة ٦٣ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة ٢٣/٥/٢٠١٧ فى الدعوى رقم ٥٠٣٦٥ لسنة ٦٦ ق قضاء ادارى والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وأضاف: ترجع وقائع القضية الى قيام احدى الشركات برفع الدعوى رقم ٥٠٣٦٥ لسنة ٦٦ ق قضاء إدارى ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوى البالغ مساحتها ٤٠٥ فدان و٧ قيراط و١٩ سهم بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة ٢٣/٥/٢٠١٧ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .

فقامت الشركة بالطعن على الحكم بالطعن رقم ٨٥٤٦٣ لسنة ٦٣ ق عليا وبجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ قضت المحكمة الادارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ الف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان، صدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.