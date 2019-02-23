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قبائل ذو يحيى اليمنية توقع عشرات القتلى فى صفوف الحوثيين

السبت، 23 فبراير 2019 05:00 م
قبائل ذو يحيى اليمنية توقع عشرات القتلى فى صفوف الحوثيين قبائل حجور
إيمان حنا
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تكبدت المليشيات الحوثية اليوم، عشرات القتلى والجرحى فى معارك شرسة خاضتها قبائل قارة (قبائل ذو يحيى) فى حجور حجة.

 

وتصدت قبائل حجور فى مديرية قارة لتعزيزات الحوثيين الذين توجهوا لفتح جبهة جديدة بعد وشحة والجميمة وكشر والعبيسة لكن قبائل ذى يحيى منعتهم من التقدم؛ وتدور اشتباكات شرسة منذ مساء الأمس ومازالت مستمرة حتى الآن.

 

وأكدت مصادر إعلامية يمينة ومحلية سقوط أعداد كبيرة من الحوثيين الذين فشلوا فى التقدم بعد قطع قبائل ذى يحيى الطريق أمام التعزيزات، وإحراق أطقم ومدرعات، واغتنام طقمين على الأقل فى الساعات الأولى فى أطراف قارة بلاد ذى يحيى، ونفذ طيران التحالف العربى عمليات إنزال جديدة لمؤن وأسلحة وذخائر لقبائل حجور.

 

وكانت المليشيات شنت هجوما واسعا من أربع جبهات على حجور: فى كشر مساء الأمس، ودارت معارك طاحنة فى قارة واستخدمت المليشيات: المدفعية، والدبابات؛ لتقصف قرى قارة وكشر.


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اليمن

الحوثى

قبائل حجور

القبائل اليمينة




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