فيديو.. وزير النقل ومحافظ المنيا يشهدان التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

كتب رضا حبيشى

في بداية جولته اليوم بمحافظة المنيا لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، تابع الدكتورهشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية أعمال التشغبل التجريبي لبرج إشارات مغاغة للسكك الحديدية والتي بدأت مساء أول أمس الخميس وذلك ضمن أعمال تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط/نجع حمادى )، بطول 430 كم وتكلفة 4.2 مليار جنيه، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

وصرح وزير النقل بأن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط /نجع حمادي )يشمل عدد 32 برج إشارات رئيسي EIS وعدد 27 برج إشارات فرعي SER وعدد 151 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا.

ولفت إلى أنه اطمأن على التشغيل التجريبي للبرج وعلى استيعاب العاملين للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة له منوها إلى أنه تم تشغيل برج أبوقرقاص وإدخاله الخدمة منذ نوفمبر الماضي وسيتم الإنتهاء من إدخال برج الروضة أول ابريل المقبل على ان يتوالى ادخال الأبراج الاخرى تباعا، مشيرا الى أن برج مغاغة يتحكم في مسافة 6.881 كم ويشمل عدد 2 مزلقان و29 سيمافورو24 مواتير تحاويل و6 ديسكات أرضية و45 تراكات و5 مفتاح تصريح جزئي منوها الى أنه تم الانتهاء من جميع الاخبتارات الخاصه بأعمال القوى الكهربائية والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم الداخلية والخارجية وإجراء اختبارات التشغيل النهائيه قبل ادخاله الخدمة.

وأضاف الدكتور هشام عرفات أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، مشيرا الى أن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية وسيساهم النظام الجديد في ( رفع كفاءة الخط وأن يكون مسير القطارات بأمان مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب، ورفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفى فترات زمنية قصيرة مما يحقق سيولة حركة القطارات وبالتالى تخفيض زمن الرحلة ومتابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.

وقال إن نظام الإشارات يتمتع بنظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ وكذلك معرفة كاملة بنوعية ورقم القطار المتحرك والتوقيت وتسجيل الأعطال وجميع الأعمال التى تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها فى أى وقت مع تسجيل بيان للأعطال فى كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح و الاكتشاف الفورى لأى كسر فى القضبان أو اللحامات مما يمكن من تفادى الحوادث المتعلقة بالسكة وكذا المساهمة في منع الحوادث التى تحدث نتيجة أخطاء بشرية من ملاحظى البلوكات).

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية عددا من مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1100 كم، بإجمالي تكلفة 12.6 مليار جنيه.