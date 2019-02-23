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فيديو.. نجل شاه إيران السابق يدشن مبادرة "ققنوس" لإعادة إعمار بلاده

السبت، 23 فبراير 2019 12:01 م
فيديو.. نجل شاه إيران السابق يدشن مبادرة "ققنوس" لإعادة إعمار بلاده رضا بهلوى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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دشن نجل شاه إيران المخلوع والمقيم بالمنفى رضا بهلوى مشروع "ققنوس" من أجل إعادة إعمار إيران فى أيام ما بعد السقوط المحتمل لنظام الجمهورية الإسلامية فى إيران والذى يهيمن عليه رجال الدين الشيعة حسب إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية.

 

وخلال مؤتمر عقد فى جامعة جورج واشنطن أمس، أوضح رضا بهلوى المقيم بالمنفى منذ 40 عاما هو والأسرة البهلوية التى غادرت إيران فى اعقاب ثورة 1979، أن المشروع يهدف للاستفادة من الطاقات المتمثلة فى الطلاب والمتخصصين الإيرانيين والعلماء، معتبرا أن "ققنوس" مبادرة من أجل تمكين وتقوية المجتمع المدنى فى إيران" .

 

 

 

وكلمة "ققنوس" تعنى طائر العنقاء وهو طائر أسطورى قوى ينهض من رماده المحترق حال موته طائر أخر، وعادة ما تطلق أسرة بهلوى اسم هذا الطائر على النظام الشاهنشاهى الملكى الذى لقب عرشه أيضا بالطاووس.

 

ولمع اسم رضا بهلوى مؤخرا، بعد الاحتجاجات العارمة التى نهضت فى إيران ديسمبر 2017، ليبدأ مرحلة جديدة فى حياته ويقود معارضة للنظام الإيرانى فى الخارج، ويدعوا لإسقاط النظام وإقامة نظام جديد "علمانى" عبر أصوات الشعب.

 

وقال بهلوى فى مقابلة مع تلفزيون صوت أمريكا الناطق بالفارسية، إن مشروع "ققنوس" هو خارطة طريق لمستقبل إيران، ومواجهة القضايا الجوهرية فى إيران من بينها أزمة شح المياه والبيئة والصحة، معتبرا أن فقدان إيران لمشروع كهذا أدى لنمو الجهل والخرافات، ولا يصب فى مصالح حزبية أو شخصية، ولا يقوم على أى أسس أيدلوجية أو فرقة معينة.


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