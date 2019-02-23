فيديو.. تموين القليوبية يضبط 50 طن لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث التموين بالقليوبية فى ضبط 50 طنا من الأسماك والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بداخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالعبور.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، كذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ومكافحة جرائم الغش التجارى.